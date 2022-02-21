Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей ЛДНР объявлен Крыму

В Симферополе открыты три пункта сбора гуманитарной помощи для временно переселившихся на территорию РФ жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы городской администрации Максим Балахонов.

Аксенов: Признание Россией ДНР и ЛНР поможет остановить кровопролитие «Общекрымский сбор организован на базе Единой России, и первая партия гуманитарной помощи будет отправлена уже сегодня. Симферополь в этом принимает активное участие, принимает депутатский корпус симферопольского Горсовета, администрация, активный бизнес и неравнодушные граждане. Именно потому что много людей откликнулись — мы организовываем пункты помощи и дальше будем смотреть по необходимости, кроме этих трех пунктов будем организовывать дополнительные», — цитирует Максима Балахонова «Крым24».

Пункты расположены на базе МУП «Метроград» по адресам: