Сбор мелочи для представителя «Херсонеса» начали севастопольские журналисты

Сбор мелочи для представителя музея-заповедника «Херсонес Таврический» начали севастопольские журналисты. Для выплаты штрафа за режиссёра Андрея Маслова планируют собрать 15 тысяч рублей.

Решение о выплате такой суммы вынес Гагаринский суд нашего города: режиссёр причинил моральный ущерб одному из юридических представителей директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой тем, что на короткое время опубликовав в Facebook-е документ, в котором содержались его личные данные. В связи с этим юрист пережил сильный стресс и потребовал 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Суд постановил выплатить 15 тысяч.

К акции по сбору средств призывают присоединиться всех севастопольцев, которым небезразлична судьба древнего городища, переживающего сейчас очередные современные преобразования. Журналисты советуют приносить мелочь номиналом 10 и 50 копеек, один, два, пять или десять рублей. Средства собирает редакция новостного портала ForPost. В первый день сбора свой вклад внесли журналисты «Независимого телевидения Севастополя» и телеканала «Первый Севастопольский».

ЕКАТЕРИНА БУБНОВА, главный редактор новостного портала ForPost: «Мы устанавливаем пока две трёхлитровые банки. Они будут стоять прямо у нас на Форпосте. Наш адрес: проспект Нахимова, 5А, офис 106. Эти банки будут стоять прямо у входа. У нас там бордовый стол. Они прозрачные. Там будет маленький баннер. Вы не перепутаете ни с чем. Пожалуйста, разбивайте свои копилки, приносите. Давайте поучаствуем и всем миром скинемся на то, чтобы представители дирекции Херсонеса больше не страдали, а наши общественники не платили из своего кармана судебные издержки».

Когда соберётся примерная сумма штрафа, журналисты посчитают мелочь и передадут её представителям дирекции музея-заповедника «Херсонес Таврический» лично в руки, либо через общественников, борющихся за сохранение исторического облика древнего городища, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЕКАТЕРИНА БУБНОВА, главный редактор новостного портала ForPost: «Аккуратно, медленно по копейке всё пересчитаем. Я думаю, что мы самих севастопольцев, кто будет приносить эти средства, тоже попросим писать маленькую записку о том, на какую сумму они нам принесли мелочи, чтобы потом это всё свести и подытожить. Мы назовём точную сумму и подумаем, как правильно ею распорядиться».