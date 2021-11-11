Сборная КФУ по футболу представляет РФ на студенческом чемпионате мира

Сборная Крымского федерального университета, получившая титул чемпионов Национальной студенческой футбольной лиги в сезоне 2019-2020 года, представляет Россию на Чемпионате мира среди университетов (VI World InterUniversities Championships), который проходит в Италии, передает пресс-служба вуза.

Студент КФУ завоевал серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе Свой первый матч с командой Парижского университета цифровых технологий (Франция) крымские спортсмены выиграли со счётом 5:0.

«Участие в больших мероприятиях является важным элементом формирования широкого представления у студента о социальных, экономических и политических процессах в стране и в мире. Очень приятно наблюдать, когда студенты из разных стран на трибунах поддерживают друг друга, например словацкие студенты, наблюдая за крымчанами, сразу заявили, что это наши братья-русские. По атмосфере чемпионат наполнен олимпийским духом, когда спорт объединяет нации и служит целям мира во всем мире», – отметил ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.