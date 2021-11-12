Сборная КФУ по футболу вышла в четвертьфинал студенческого чемпионата мира

Сборная Крымского федерального университета по футболу вышла в четвертьфинал Чемпионата мира среди университетов, который проходит в Италии, передает пресс-служба вуза.

Сборная КФУ по футболу представляет РФ на студенческом чемпионате мира Крымские спортсмены выиграли три игры из трёх. Соперник сборной вуза в четвертьфинале пока не определён.

«Сегодня наша команда сыграет ещё с Миланским университетом, но независимо от результатов игры, она проходит в четвертьфинал. Соперник пока неизвестен. В четвертьфинале нашей команде предстоит сыграть либо с командой Саратовского государственного университета, либо с футболистами Университета им. Я.А. Коменского (Братислава, Словакия)», – отметил тренер команды Крымского федерального университета Андрей Горбачев.