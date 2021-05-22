Сдать явки и пароли. Крым впервые примет Всероссийский Конкурс Дизайнеров

В Крыму впервые состоится Всероссийский Конкурс Дизайнеров. Мероприятие пройдет 22 мая в Симферополе. С какой целью проводится мероприятие и как стать его участником, узнавал «АиФ-Крым».

Новые имена

Мероприятие проводится с целью демонстрации творческих достижений, продвижения новаторских и креативных идей в индустрии моды, привлечения специалистов в области дизайна и моды, популяризации российских дизайнеров, их брендов, а также развития модельного направления в России.

Модельеры представят свои коллекции на профессиональной площадке и получат оценку экспертов индустрии моды. Это мероприятие открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

Свои работы представят бренды и дизайнеры: SNJ, ANNA GREEN, DOBROVA, ANNETA SHMEL, SERGALI, АНАСТАСИЯ СИЛАНТЬЕВА, КРИСТИНА ТЯКЭ, ЮЛИЯ ГЕЛЕВЕРЯ, ОЛЬГА КИРСАНОВА. Победитель Всероссийского конкурса дизайнеров будет награждён участием в финале МКММ (международный конкурс молодых модельеров), который состоится осенью 2021 года в Москве!