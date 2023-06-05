Сделайте свои сырники пышнее, чем когда-либо, с помощью этих трех удивительных ингредиентов

Сырники похожи на маленькие блинчики и готовятся из творога, который является полезным диетическим продуктом.

Чтобы сырники получились сочными, вкусными и не теряли форму, попробуйте добавить в рецепт три простых ингредиента.

У каждой хозяйки свой рецепт воздушных домашних сырников, но не всегда они получаются пышными и нежными.

Рецепт приготовления сырников

Результат ваших трудов будет во многом зависеть от качества творога.

Выбирайте сухой и рыхлый творог жирностью не менее 5 %, чтобы сырники получились невероятно объемными и вкусными.

Не гасите соду, если этот ингредиент есть в вашем рецепте сырников, что позволит им не опадать после приготовления.

Перед лепкой сырников смочите руки в воде, сформируйте маленькие блинчики и жарьте их на растительном и сливочном масле.

Соотношение ингредиентов может быть таким:

350 г творога, 15-20 г сметаны, 1 куриное яйцо, 25 г сахара, 2 г соды, 15 г сливочного масла, 50 г пшеничной муки.

Готовые сырники подавайте со сметаной, джемом или фруктами.