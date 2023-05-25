Кто помнит эти пышные сдобные булочки на молоке, которые можно было купить всего за 9 копеек? Именно столько тогда стоило счастье! Эта воздушная выпечка со стаканом молока была самым идеальным перекусом, который себе можно было только представить.

Соскучились за столь ароматными пышками? Рассказываем рецепт дрожжевых булочек, вкус которых способен вернуть в детство. Запаситесь простыми продуктами, необходимыми для приготовления, и приступайте к делу.

Как испечь сдобные булочки на молоке

Для того чтобы выпечка хорошо поднялась, вам понадобится 21 грамм свежих дрожжей. Также вы можете использовать и сухие дрожжи. Только их вам потребуется в 3 раза меньше. 7 граммов будет достаточно для приготовления этого воздушного лакомства.

Ингредиенты

Молоко270 г Соль0,5 ч. л. Ванильный сахар3 ч. л. Сахар130 г Пшеничная мука550 г Сливочное масло80 г Яйцо2 шт. Дрожжи21 г

Приготовление

В глубокую емкость вливаем 250 мл теплого молока. Добавляем 1 ст. л. сахара и свежие дрожжи. Хорошенько перемешиваем.Всыпаем 2 ст. л. пшеничной муки. Снова тщательно всё перемешиваем. Накрываем смесь. Оставляем ее на 10 минут при комнатной температуре до образования пенной шапки. Берем яйцо, отделяем белок от желтка. Добавляем белок в дрожжевую смесь. Всыпаем в нее оставшийся обычный сахар и соль. Вбиваем еще одно яйцо. Всыпаем ванильный сахар. Хорошенько перемешиваем. Всыпаем частями оставшуюся пшеничную муку, замешиваем тесто сперва лопаткой, затем руками.Разрезаем размягченное сливочное масло на кусочки. Аккуратно вмешиваем их в тесто. Хорошенько вымешиваем его скручивающими движениями на столе до однородности. Подкатываем тесто в шар. Помещаем его в емкость, смазанную небольшим количеством масла. Накрываем тесто пищевой пленкой. Делаем в ней отверстия. Оставляем при комнатной температуре на час до увеличения в два раза.Хорошенько обминаем тесто. Делим его на кусочки одинакового размера. Подкатываем их в шарики. Выкладываем заготовки в форму для запекания, застеленную пергаментом.Накрываем будущие булочки полотенцем. Оставляем их при комнатной температуре на 40 минут. Соединяем желток с молоком. Хорошенько их перемешиваем. Смазываем полученной смесью верх булочек. Отправляем их в разогретую до 180 градусов на 20 минут. Готово!

Чтобы сделать вкус булочек более интересным, можете посыпать их верхушки специальной смесью. Для этого соедините сахар с молотой корицей. Присыпьте ими шарики из теста и только затем отправьте их запекаться. Получится еще вкуснее и ароматнее!