Съедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюд

Из куриного филе можно приготовить легкие и вкусные блюда. Держите быстрые рецепты, после которых можно получить сочную курицу.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД Аппетитное куриное филе – это всегда хороший выбор. Следует иметь под рукой подборку хороших рецептов, которые привнесут яркие акценты в любой день.

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Рецепт куриного филе в сухарях с пармезаном

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Сочно и аппетитно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 1 двойное куриное филе;

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 2/3 стакана панировочных сухарей;

– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;

– 2 больших помидора;

– 1 маленькая красная луковица;

– 60 грамм мягкого сыра (козий или моцарелла);

– свежие травы: базилик, чабрец.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов.

Куриное филе разделите на 2 части. Разрежьте каждое филе горизонтально на 2 более тонких филе и потолчите толкушкой в самой толстой части до одинаковой толщины.

Приправьте солью, перцем и смажьте растопленным сливочным маслом, смешанным с оливковым маслом.

Затем покройте смесью панировочных сухарей и тертого сыра пармезан.

Выложите на противень, смазанный оливковым маслом.

Поставьте в духовку и запекайте 15 минут.

Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте кубиками, слейте лишний сок, смешайте с мелко нарезанным красным луком.

Переключите духовку на функцию гриль (если эта функция недоступна, поднимите температуру до 240 градусов), выложите на филе томатную сальсу и тертый сыр и поставьте в духовку.

Запекайте еще 5 минут.

Посыпьте свежей зеленью.

Рецепт запеченного куриного филе

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Невероятный вкус / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– 400 грамм куриного филе;

– 1 зубчик чеснока;

– пол чайной ложки сладкой паприки;

– щепотка орегано;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 2 чайные ложки сливочного масла.

Приготовление:

Филе разделите на 2 части, посолите и поперчите, намажьте тертым чесноком, паприкой, орегано, оливковым маслом и соевым соусом.

Положите в форму для запекания, посыпьте нарезанным луком, ломтиками грибов и хлопьями сливочного масла.

Ставим в разогретую до 190 градусов духовку (верх и низ). Выпекайте без крышки 30 минут.

Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 5 минут.

Рецепт куриного филе в грибном соусе

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Это отличный вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 400 грамм куриного филе;

– 200 грамм шампиньонов;

– 100 грамм лука;

– 300 грамм куриного бульона;

– 200 грамм сливок;

– специи: соль, перец, свежая петрушка, мускатный орех.

Приготовление:

Нарежьте курицу небольшими кусочками и натрите солью и перцем.

В сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем мелко нарезанный лук.

Медленно добавьте кусочки мяса в сковороду. Жарьте их 3 – 4 минуты.

Мясо залейте бульоном и добавьте нарезанные грибы. Тушите все 20 минут.

Аккуратно влейте сливки в соус и перемешайте. Доведите до кипения.

Приправьте мускатным орехом и измельченной петрушкой.

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