Съедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюд

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Из куриного филе можно приготовить легкие и вкусные блюда. Держите быстрые рецепты, после которых можно получить сочную курицу.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД Аппетитное куриное филе – это всегда хороший выбор. Следует иметь под рукой подборку хороших рецептов, которые привнесут яркие акценты в любой день.

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Рецепт куриного филе в сухарях с пармезаном

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Сочно и аппетитно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– 1 двойное куриное филе;
– 3 столовые ложки сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 2/3 стакана панировочных сухарей;
– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;
– 2 больших помидора;
– 1 маленькая красная луковица;
– 60 грамм мягкого сыра (козий или моцарелла);
– свежие травы: базилик, чабрец.

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 220 градусов.
  • Куриное филе разделите на 2 части. Разрежьте каждое филе горизонтально на 2 более тонких филе и потолчите толкушкой в самой толстой части до одинаковой толщины.
  • Приправьте солью, перцем и смажьте растопленным сливочным маслом, смешанным с оливковым маслом.
  • Затем покройте смесью панировочных сухарей и тертого сыра пармезан.
  • Выложите на противень, смазанный оливковым маслом.
  • Поставьте в духовку и запекайте 15 минут.
  • Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте кубиками, слейте лишний сок, смешайте с мелко нарезанным красным луком.
  • Переключите духовку на функцию гриль (если эта функция недоступна, поднимите температуру до 240 градусов), выложите на филе томатную сальсу и тертый сыр и поставьте в духовку.
  • Запекайте еще 5 минут.
  • Посыпьте свежей зеленью.

Рецепт запеченного куриного филе

  • Время: 40 минут
  • Порций: 2

Невероятный вкус / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:
– 400 грамм куриного филе;
– 1 зубчик чеснока;
– пол чайной ложки сладкой паприки;
– щепотка орегано;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 2 чайные ложки сливочного масла.

Приготовление:

  • Филе разделите на 2 части, посолите и поперчите, намажьте тертым чесноком, паприкой, орегано, оливковым маслом и соевым соусом.
  • Положите в форму для запекания, посыпьте нарезанным луком, ломтиками грибов и хлопьями сливочного масла.
  • Ставим в разогретую до 190 градусов духовку (верх и низ). Выпекайте без крышки 30 минут.
  • Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 5 минут.

Рецепт куриного филе в грибном соусе

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Это отличный вкус / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 400 грамм куриного филе;
– 200 грамм шампиньонов;
– 100 грамм лука;
– 300 грамм куриного бульона;
– 200 грамм сливок;
– специи: соль, перец, свежая петрушка, мускатный орех.

Приготовление:

  • Нарежьте курицу небольшими кусочками и натрите солью и перцем.
  • В сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем мелко нарезанный лук.
  • Медленно добавьте кусочки мяса в сковороду. Жарьте их 3 – 4 минуты.
  • Мясо залейте бульоном и добавьте нарезанные грибы. Тушите все 20 минут.
  • Аккуратно влейте сливки в соус и перемешайте. Доведите до кипения.
  • Приправьте мускатным орехом и измельченной петрушкой.

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