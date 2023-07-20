Рецепты Съедят даже крохи: что приготовить из куриного филе – подборка из трех блюд По Admin - 20 июля, 2023 0 71 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Из куриного филе можно приготовить легкие и вкусные блюда. Держите быстрые рецепты, после которых можно получить сочную курицу. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Аппетитное куриное филе – это всегда хороший выбор. Следует иметь под рукой подборку хороших рецептов, которые привнесут яркие акценты в любой день. Читайте Альтернатива мангала: как дома приготовить куриный шашлык, чтобы всем пришлось по вкусу Рецепт куриного филе в сухарях с пармезаном Время: 35 минут Порций: 4 Сочно и аппетитно / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 1 двойное куриное филе; – 3 столовые ложки сливочного масла; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 2/3 стакана панировочных сухарей; – 1/3 стакана тертого сыра пармезан; – 2 больших помидора; – 1 маленькая красная луковица; – 60 грамм мягкого сыра (козий или моцарелла); – свежие травы: базилик, чабрец. Приготовление: Разогрейте духовку до 220 градусов. Куриное филе разделите на 2 части. Разрежьте каждое филе горизонтально на 2 более тонких филе и потолчите толкушкой в самой толстой части до одинаковой толщины. Приправьте солью, перцем и смажьте растопленным сливочным маслом, смешанным с оливковым маслом. Затем покройте смесью панировочных сухарей и тертого сыра пармезан. Выложите на противень, смазанный оливковым маслом. Поставьте в духовку и запекайте 15 минут. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте кубиками, слейте лишний сок, смешайте с мелко нарезанным красным луком. Переключите духовку на функцию гриль (если эта функция недоступна, поднимите температуру до 240 градусов), выложите на филе томатную сальсу и тертый сыр и поставьте в духовку. Запекайте еще 5 минут. Посыпьте свежей зеленью. Рецепт запеченного куриного филе Время: 40 минут Порций: 2 Невероятный вкус / Фото kwestia smaku Ингредиенты: – 400 грамм куриного филе; – 1 зубчик чеснока; – пол чайной ложки сладкой паприки; – щепотка орегано; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 1 столовая ложка соевого соуса; – 2 чайные ложки сливочного масла. Приготовление: Филе разделите на 2 части, посолите и поперчите, намажьте тертым чесноком, паприкой, орегано, оливковым маслом и соевым соусом. Положите в форму для запекания, посыпьте нарезанным луком, ломтиками грибов и хлопьями сливочного масла. Ставим в разогретую до 190 градусов духовку (верх и низ). Выпекайте без крышки 30 минут. Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 5 минут. Рецепт куриного филе в грибном соусе Время: 40 минут Порций: 4 Это отличный вкус / Фото fajne gotowanie Ингредиенты: – 400 грамм куриного филе; – 200 грамм шампиньонов; – 100 грамм лука; – 300 грамм куриного бульона; – 200 грамм сливок; – специи: соль, перец, свежая петрушка, мускатный орех. Приготовление: Нарежьте курицу небольшими кусочками и натрите солью и перцем. В сковороде разогрейте масло и обжарьте в нем мелко нарезанный лук. Медленно добавьте кусочки мяса в сковороду. Жарьте их 3 – 4 минуты. Мясо залейте бульоном и добавьте нарезанные грибы. Тушите все 20 минут. Аккуратно влейте сливки в соус и перемешайте. Доведите до кипения. Приправьте мускатным орехом и измельченной петрушкой. Особенное рагу: рецепт из кабачка. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Закрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаюСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеЩавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойОригинальное сочетание с нетипичной заправкой: салат из зеленых помидоровЛюбимое блюдо всей семьи: овощная запеканка в духовке