Секционные ворота — особенности, применение

Варианты ворот стали более разнообразными и многофункциональными. Оригинальная конструкция секционных изделий помогает надежно защитить проем при минимальных затратах после монтажа.

Особенности ворот

Идея использовать новый метод открытия и закрытия ворот родилась более ста лет назад. Конструкция не пользовалась долго успехом, поскольку потребовалось время для изобретения более совершенных материалов. Воспользоваться услугами строительно-ремонтной компании в Одессе, которая сможете вам установить и ворота вы можете на сайте https://zelinski.ua/engineering-private/.

Вместо целого полотна используются секции, сделанные из металла. Соединение подвижными петлями позволяет поднимать полотно вверх и заводить непосредственно в помещение.

Происходит перемещение из вертикальной рамы в горизонтальную, чтобы занять место под потолком. Сразу становится заметен первый плюс установки. Освобождать площадку до 2 и более квадратных метров не придется.

Можно приблизиться к полотну максимально плотно для проведения цикла. Экономия места далеко не единственное преимущество. Срок службы примерно 30-50 лет без серьезного ремонта.

В зависимости от модели количество циклов варьируется от 30000-50000 до 200 тысяч, если дело затрагивает промышленные секционные изделия. Проводится профилактика и замена износившихся деталей.

Ворота секционного типа принято автоматизировать. Мотор будет располагаться рядом одним из предусмотренных способов. Сигнал подается при помощи брелка, смартфона, ноутбука.

Уровни защиты снижают риски получения травмы к нулю. Отдельно заказывают датчики, если они не входят в комплект, для остановки при нештатной ситуации.

Области применения

Стоимость секционных ворот будет на порядок выше. Однако уровень безопасности заметно повышен. Взломать встроенное в проем изделие сложно даже при наличии инструментов. На это уйдет 1-1.5 часа.

Лучшие изделия поставляют компании из России, Белоруссии и Германии. Каталог интернет-магазина просматривают в любой удобный момент. Предлагаются наиболее ходовые типоразмеры. Есть возможность оформить индивидуальный заказ. На изготовление уйдет от недели до полутора месяцев.

Ширина небольших ворот начинается с 1.5-2 метров. В промышленных изделиях ширина вырастает до 5-8 м при высоте 8-10 метров. Добавлены механизмы для установки сигнализации, автоматического поднятия и подключения к системам управления. Секционный вариант идеально подходит для обустройства:

забора в частном доме;

хозяйственных построек;

гаража;

подземной парковки;

сервисного центра;

автомоек;

ангаров;

цехов;

склада.

Сфера применения постоянно растет, поскольку универсальный механизм убирает некоторые проблемы без труда. Затраты при эксплуатации заметно снижаются. Теплый вариант ворот помогает обойтись без отапливания помещений зимой.

Предусмотрены модели со вставными прозрачными окошками, пропускающие большой объем дневного света. Встраивают вентиляционные решетки, калитки и дверца. Удобный способ захода и выхода без поднятия полотна.

Источник: https://zelinski.ua/