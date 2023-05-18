Секрет – в мясе: как приготовить сочное филе бедра на мангале

Весна в самом разгаре, а значит, пора перебираться из кухни во двор. Ведь теплое солнышко и яркая зелень вокруг очень мотивируют организовать отличный выезд на природу вместе с семьей или друзьями.

Настоящей изюминкой отдыха на открытом воздухе может стать мясо, приготовленное на огне. 24 Канал предлагает открыть сезон пикников, если вы этого еще не сделали, и порадовать близких сочным куриным филе бедра, поджаренным на мангале. Это блюдо идеально дополнят аппетитные и ароматные овощи.

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Куриное филе бедра легко готовить на природе

Для приготовления на мангале рекомендуем выбирать именно филе бедра, ведь эта часть курочки имеет немало преимуществ. Во-первых, это мясо сохраняет свою сочность и имеет приятную текстуру. А во время жарки на мангале вы получите вкусную и хрустящую корочку, которая придаст мясу особый вкус. Во-вторых, оно быстро и легко готовится, ведь филе бедра уже отделено от кости, так что не нужно тратить время на подготовительные работы.

Рекомендуем обратить внимание на продукцию от ТМ «Наша Ряба». Этот украинский производитель хорошо известен благодаря вкусной и свежей курятине, что соответствует самым высоким стандартам качества. В частности, в ассортименте бренда – филе бедра, которое уже бережно упаковано и готово к мариновке и запеканию. Так что с ТМ «Наша Ряба» можно организовать пикник быстро и с удовольствием.

А как именно приготовить куриное филе бедра на мангале с овощами, рассказываем в пошаговом рецепте.

Куриное филе бедра на мангале с овощами

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Готовим аппетитное куриное филе бедра на мангале с овощами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– 1 упаковка филе бедра ТМ «Наша Ряба»;

– 2 кабачки;

– 3 помидора;

– пол лимона;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– щепотка молотого мускатного ореха;

– свежемолотый черный перец по вкусу;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Соедините все специи: паприку, мускатный орех, черный перец и соль. Натрите филе бедра этой смесью и подсолнечным маслом. Оставьте на 30 минут для маринования. Разожгите костер или мангал. Когда уголь готов, выложите филе бедра на решетку и запекайте в течение 20 минут, периодически переворачивая блюдо. Добавьте помидоры и порезанные толстыми кружочками кабачки. Готовьте еще 20 минут. Когда мясо и овощи будут готовы, сбрызните их соком лимона. Такую аппетитную курочку можно подавать как отдельно, так и с любым гарниром. В частности, филе бедра, приготовленное на мангале, придется по вкусу со свежей зеленью и салатами, овощами-гриль или картофелем. Выбирайте дополнения по вашему вкусу.

Приятного аппетита!