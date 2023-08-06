Секрет вкусного томатного сока на зиму: рецепт для новичков

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Как раз подходит пора приготовления вкусного и питательного томатного сока. Попытайтесь этот рецепт и вы захотите его не раз повторить.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Секрет вкусного томатного сока заключается в небольшом добавлении сельдерея. Именно этот ингредиент придает освежающий и немного пикантный вкус. Этот сок следует готовить в самый пик сезона, ведь для него подойдут даже перезрелые плоды.

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Рецепт томатного сока

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Как же вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 килограмма спелых помидоров;
– 2 – 3 стебля сельдерея;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 чайные ложки соли.

Приготовление:

  • Помидоры помойте, нарежьте кусочками и положите в кастрюлю с толстым дном.
  • К помидорам добавьте нарезанный сельдерей.
  • Доведите до кипения, снимите с огня.
  • Помидоры протрите через сито, выбросьте семена и остатки кожуры.
  • Снова вскипятите сок и посолите по вкусу.
  • Разлейте горячий томатный сок в бутылки или закручивающиеся банки. Они обязательно должны быть чистыми и простерилизованными.
  • Готовые бутылки или банки накройте одеялом и оставьте остывать.

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