Рецепты Секрет вкусного томатного сока на зиму: рецепт для новичков По Admin - 6 августа, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Как раз подходит пора приготовления вкусного и питательного томатного сока. Попытайтесь этот рецепт и вы захотите его не раз повторить. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Секрет вкусного томатного сока заключается в небольшом добавлении сельдерея. Именно этот ингредиент придает освежающий и немного пикантный вкус. Этот сок следует готовить в самый пик сезона, ведь для него подойдут даже перезрелые плоды. Это интересно Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и сыром Рецепт томатного сока Время: 1 час Порций: 4 Как же вкусно / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 килограмма спелых помидоров; – 2 – 3 стебля сельдерея; – 1 столовая ложка сахара; – 2 чайные ложки соли. Приготовление: Помидоры помойте, нарежьте кусочками и положите в кастрюлю с толстым дном. К помидорам добавьте нарезанный сельдерей. Доведите до кипения, снимите с огня. Помидоры протрите через сито, выбросьте семена и остатки кожуры. Снова вскипятите сок и посолите по вкусу. Разлейте горячий томатный сок в бутылки или закручивающиеся банки. Они обязательно должны быть чистыми и простерилизованными. Готовые бутылки или банки накройте одеялом и оставьте остывать. Для того чтобы консервация сохранялась долго, узнайте, какие огурцы лучше не квасить и мариновать. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три десерта на лето без выпечки – самые вкусные рецепты на каждые выходныеТри лучших рецепта огурцов на зиму, которые точно понравятся каждомуУтоляем жажду летом: готовим холодный свекольный борщОбязательные закрутки августа, которые должны быть у каждого на зимуДоступный вариант из сезонных продуктов: летний легкий бульон