Секс шоп онлайн магазин в Москве ERO-Sex-Shop

Вибраторы на сегодняшний день являются самой популярной секс-игрушкой. Согласно недавнему репрезентативному опросу исследователей Университета Индианы на национальном уровне, 53 процента американских женщин использовали их. Но некоторые женщины не используют вибраторы из страха причинить вред, и многие мужчины задаются вопросом, что означает использование вибратора женщиной. Я надеюсь исправить ситуацию.

Миф: Вибраторы для одиночек и неудачников.

Правда: Согласно исследованию в Индиане, замужние женщины чаще используют вибраторы (50 процентов), чем одинокие (29 процентов).

Миф: Если женщинам нужны вибраторы для оргазма, с ними что-то не так. Хотите попробовать на себе вибратор? Заходите в магазин Ero Sex Shop.

Правда: Вовсе нет. Некоторым женщинам просто необходима более интенсивная стимуляция, чем могут обеспечить пальцы и / или язык. В исследовании, проведенном в Индиане, по сравнению с женщинами, которые никогда не использовали вибраторы, те, кто действительно использовал вибраторы, сообщили о большей вероятности оргазма , большем сексуальном желании, более легком возбуждении, большей самосмазке (что означает меньший дискомфорт во время полового акта) и равном или лучшем сексуальном удовлетворении.

Согласно отчету 1999 года, опубликованному в Журнале Американской медицинской ассоциации , 25 процентов женщин испытывают трудности с оргазмом или не могут его испытать. К счастью, сексопатологи с большим успехом учат женщин испытывать оргазм. Программа подробно описана в классической книге самопомощи « Становление оргазма», написанной двумя сексотерапевтами. Угадайте, что они рекомендуют в процессе обучения? Вибратор.

Миф: Если женщинам нужны вибраторы, чтобы наслаждаться сексом и испытывать оргазм, что-то не так с тем, как их мужчины занимаются любовью.

Правда: не обязательно. Многие совершенно нормальные женщины не могут испытать оргазм без интенсивных стимулирующих вибраторов. Другие могут, но на это у них уходит больше времени, чем хотелось бы им или их возлюбленным. Пары должны обсудить, какие виды эротической игры им нравятся, и научить друг друга, что их заводит.

Кроме того, мужчины должны основывать свои занятия любовью на массаже всего тела, включая гениталии, но не зацикливаясь на них. Мужчины должны понимать, что только 25 процентов женщин постоянно испытывают оргазм исключительно от вагинального полового акта, потому что он не обеспечивает значительной прямой стимуляции клитора, который находится за пределами влагалища и над ним, под верхним стыком влагалищных губ.

Чтобы насладиться оргазмом, три четверти женщин нуждаются в прямой стимуляции клитора пальцами, языком, вибратором или чем-либо еще, что зажигает эротический огонь. Если предположить, что мужчина занимается неторопливой, игривой, творческой чувственностью всего тела и уделяет особое эротическое внимание клитору женщины, то с ним нет абсолютно ничего плохого, если женщина нуждается или предпочитает вибратор, чтобы довести ее до оргазма.

Миф: Если женщинам нравятся вибраторы во время партнерского секса, мужчины остаются в стороне.

Правда. Точно нет. Вибраторы обеспечивают только одно — интенсивную стимуляцию. Они не могут целовать женщин, обнимать их или массировать их, согревать постель, шутить, говорить: «Я люблю тебя» или делать что-нибудь еще, что любовники предлагают, чтобы поддержать и насладиться друг другом. Вибраторы не заменяют мужчин. Все, что они делают, — это особенно интенсивная эротическая стимуляция.

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