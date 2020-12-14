Села Фронтовое и Резервное планируют газифицировать до конца 2020 года

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Власти Севастополя планируют до конца 2020 года газифицировать села Фронтовое и Резервное. Об этом на аппаратном совещании местного Правительства сообщил глава Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «По Фронтовому низкое давление уже отдали в Ростехнадзор, а также Резервное для подключения газоснабжения. При этом по контракту с Департаментом капстроя сейчас активно выполняются работы по высокому и среднему давлению. Порядка 3 километров газопровода, уже траншея вся подготовлена, сейчас небольшие вопросы по демонтажу ГРП, мы это решим и будем готовы к концу года с этим объектом тоже завершить».

Кроме того, как сообщил Евгений Горлов, продолжается газификация индивидуальных и многоквартирных жилых домов в селах Андреевка, Любимовка, Полюшко и в Инкермане.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Сегодня там ведется активная работа, подано газоснабжение на данные сектора. Сейчас идет работа активная с населением в части подключения. У нас в общем порядке 700 домовладений из всего этого сектора подали заявки. 92 домовладения уже подключены, которые сделали соответствующие документы, передали проекты и реализовали, уже с газом».