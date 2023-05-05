Сельдь в томатном маринаде, в которую вы влюбитесь: простой рецепт

Все привыкли к соленой сельди, вкус которой знаком с детства.
Такой вариант маринада вам понравится не меньше.
Для этого блюда подготовьте:
- 2 тушки сельди;
- 3 столовые ложки томатной пасты;
- по 2 чайные ложки сахарного песка и поваренной соли;
- 0,25 литра чистой воды;
- 2 лавровых листочка;
- по 1 чайной ложке душистого перца и перца горошком;
- 2 луковицы;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- несколько гвоздичных звездочек;
- 1 столовая ложка 9% уксуса.
В глубокой емкости соедините томатную пасту с водой, посыпьте массу специями, сахаром и солью.
Перелейте все в кастрюлю, поставьте ее на огонь и дождитесь кипения.
Влейте туда рафинированное подсолнечное масло и столовый уксус.
Пока маринад остывает, отделите филе сельди и нарежьте на подходящие вам кусочки.
Поместите в одну емкость (лучше стеклянную) рыбное филе и маринад.
Добавьте ко всему лук, заранее нарезанный полукольцами или на ваш вкус.
Закройте посуду с сельдью и поместите в холодильник на 24 часа.