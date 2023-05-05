Сельдь в томатном маринаде, в которую вы влюбитесь: простой рецепт

Все привыкли к соленой сельди, вкус которой знаком с детства.

Такой вариант маринада вам понравится не меньше.

Для этого блюда подготовьте:

2 тушки сельди;

3 столовые ложки томатной пасты;

по 2 чайные ложки сахарного песка и поваренной соли;

0,25 литра чистой воды;

2 лавровых листочка;

по 1 чайной ложке душистого перца и перца горошком;

2 луковицы;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

несколько гвоздичных звездочек;

1 столовая ложка 9% уксуса.

В глубокой емкости соедините томатную пасту с водой, посыпьте массу специями, сахаром и солью.

Перелейте все в кастрюлю, поставьте ее на огонь и дождитесь кипения.

Влейте туда рафинированное подсолнечное масло и столовый уксус.

Пока маринад остывает, отделите филе сельди и нарежьте на подходящие вам кусочки.

Поместите в одну емкость (лучше стеклянную) рыбное филе и маринад.

Добавьте ко всему лук, заранее нарезанный полукольцами или на ваш вкус.

Закройте посуду с сельдью и поместите в холодильник на 24 часа.