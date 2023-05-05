Сельдь в томатном маринаде, в которую вы влюбитесь: простой рецепт

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Все привыкли к соленой сельди, вкус которой знаком с детства.

Такой вариант маринада вам понравится не меньше.

Для этого блюда подготовьте:

  • 2 тушки сельди;
  • 3 столовые ложки томатной пасты;
  • по 2 чайные ложки сахарного песка и поваренной соли;
  • 0,25 литра чистой воды;
  • 2 лавровых листочка;
  • по 1 чайной ложке душистого перца и перца горошком;
  • 2 луковицы;
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла;
  • несколько гвоздичных звездочек;
  • 1 столовая ложка 9% уксуса.

В глубокой емкости соедините томатную пасту с водой, посыпьте массу специями, сахаром и солью.

Перелейте все в кастрюлю, поставьте ее на огонь и дождитесь кипения.

Влейте туда рафинированное подсолнечное масло и столовый уксус.

Пока маринад остывает, отделите филе сельди и нарежьте на подходящие вам кусочки.

Поместите в одну емкость (лучше стеклянную) рыбное филе и маринад.

Добавьте ко всему лук, заранее нарезанный полукольцами или на ваш вкус.

Закройте посуду с сельдью и поместите в холодильник на 24 часа.

 

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