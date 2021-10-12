Сельхозпредприятия Крыма получили 1,6 млрд рублей в этом году

В этом году крымские сельхозпредприятия получили 1,6 млрд рублей в рамках господдержки. Информацию об этом на своей странице в соцсети Facebook разместил вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Минсельхоз Крыма довел до крымских сельхозтоваропроизводителей 1,6 млрд рублей субсидий. Освоение федеральных средств господдержки АПК республики с начала года составило 82%», – уточнил Рюмшин.

Он добавил, что за месяц сумма доведенной до аграриев господдержки выросла на 500 млн рублей.