Семь лет в колонии проведет бывший чиновник из Алушты за взятку

Бывшего начальника управления капстроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Алушты приговорили к колонии за взятку и злоупотребление должностными полномочиями, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Крымчанина осудили за попытку продать наркотики в исправительную колонию Виновный проведет более семи лет в колонии строгого режима.

В сообщении сказано, что в декабре 2018 года действующий на тот момент начальник управления капстроительства потребовал от руководителя фирмы передать ему взятку в размере 5% от цены контракта на выполнение капремонта сетей теплоснабжения трех жилых домов. Затем начальник управления подписал акт об их приемке, несмотря на то, что работы не были выполнены в полном объеме. Таким образом, на расчетный счет фирмы-подрядчика необоснованно перечислили более 800 тысяч рублей.