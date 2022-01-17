Семь мест оборудуют в Севастополе для традиционных крещенских купаний

Семь специальных мест оборудуют в Севастополе для традиционных крещенских купаний. Подробную информацию представили в пресс-службе городского Правительства.

Так, окунуться в освящённую воду 19 января можно будет на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 10:00 до 20:00, возле причала №286 в районе бухты Казачьей и «Радиогорки» на Северной стороне – с 11 часов утра, на территории пляжа «Омега» – с 10:30, а также на городском пляже в Балаклаве, на «Хрустальном» и на набережной гарнизонного пляжа в посёлке Кача – с 10 часов утра.

Чтобы избежать переохлаждения, участникам крещенских купаний рекомендуют взять с собой большое махровое полотенце и растереться им после выхода из ледяной воды. Также лучше всего взять сменную сухую одежду, шапку и горячий чай в термосе. В местах купания будут дежурить медработники. Кроме того, с вечера 18 января в усиленный режим работы переходят спасатели Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

В пресс-службе местного Правительства напомнили, что в связи с праздником будет ограничено движение транспорта по улице Древней от перекрестка с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова до «Херсонеса Таврического» с 6 часов утра до 7 вечера 19 января.

Медики напоминают: купание в ледяной воде опасно для людей с хроническими воспалительными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также болезнями центральной нервной системы.