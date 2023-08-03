Рецепты Семейный рецепт квашеных огурцов от Клопотенко По Admin - 3 августа, 2023 0 34 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Ни одна зимняя заготовка не обходится без нескольких банок квашеных огурчиков. Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями семейным рецептом огурцов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Квашенные огурцы – одна из обязательных заготовок на зиму. Без них сложно представить сытный салат оливье или мясной плов. Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Также квашеные огурчики можно подавать к столу как отдельную закуску, которой так любят похрустать дети и взрослые. Рецепт квашеных огурцов от Клопотенко Время: 2 часа Порции: 2 – 3 Ингредиенты: – 1,5 – 1,6 килограмма огурцов; – 2,1 – 2,2 литра воды; – 3 ложки соли; – 4 зубчика чеснока; – 10 листочков вишни и смородины; – 2 – 3 соцветия укропа с семенами; – 4 – 5 кусочков корня хрена; – горький перец (по желанию). Приготовление: Доводим до кипения воду с солью и охлаждаем. Стерилизуем банки. На дно выкладываем 2-3 кусочка корня хрена, листики вишни и смородины, соцветия укропа. Плотно заполняем банку огурцами, сверху выкладываем еще 2 кусочка корня хрена и 4 зубчика чеснока. При желании добавьте острый перец. Заливаем огурцы холодным рассолом, закрываем крышкой и храним огурцы в прохладном месте до готовности. Они будут готовы, когда изменят свой цвет. Дальше их можно хранить в холодильнике. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить малиновый тарт с белым шоколадом по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Щавельный борщ – давнее блюдо с украинской душойКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напиткаВкуснее не пробовали – рецепт домашнего клубничного мороженогоВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицейВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоны