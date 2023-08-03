Семейный рецепт квашеных огурцов от Клопотенко

Ни одна зимняя заготовка не обходится без нескольких банок квашеных огурчиков. Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями семейным рецептом огурцов.

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Квашенные огурцы – одна из обязательных заготовок на зиму. Без них сложно представить сытный салат оливье или мясной плов.

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Также квашеные огурчики можно подавать к столу как отдельную закуску, которой так любят похрустать дети и взрослые.

Рецепт квашеных огурцов от Клопотенко

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 1,5 – 1,6 килограмма огурцов;

– 2,1 – 2,2 литра воды;

– 3 ложки соли;

– 4 зубчика чеснока;

– 10 листочков вишни и смородины;

– 2 – 3 соцветия укропа с семенами;

– 4 – 5 кусочков корня хрена;

– горький перец (по желанию).

Приготовление:

Доводим до кипения воду с солью и охлаждаем.

Стерилизуем банки. На дно выкладываем 2-3 кусочка корня хрена, листики вишни и смородины, соцветия укропа.

Плотно заполняем банку огурцами, сверху выкладываем еще 2 кусочка корня хрена и 4 зубчика чеснока. При желании добавьте острый перец.

Заливаем огурцы холодным рассолом, закрываем крышкой и храним огурцы в прохладном месте до готовности. Они будут готовы, когда изменят свой цвет. Дальше их можно хранить в холодильнике.

Приятного аппетита!

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