Семья для детей: фонд «Сердце Севастополя» запускает новый проект

Остановить социальное сиротство. Благотворительный фонд «Сердце Севастополя» запускает новый проект, частью которого может стать любой неравнодушный житель города. Волонтеры проведут серию семинаров, чтобы рассказать, как бороться с социальным и повторным сиротством – явлениями, когда дети не получают должной заботы и любви, имея при этом родителей. Особенно тяжёлая ситуация у детей матерей-одиночек.

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА, руководитель благотворительного фонда «Сердце Севастополя»: «Часто, когда молодые мамы сталкиваются с проблемой материнства, у них начинается своего рода депрессия, какой-то момент приходит, и, к сожалению, многие передают детей в приюты. То есть родители, по факту, живы, а дети находятся в государственном учреждении. Этих детей можно было бы родителям забрать, если родителям помочь встать на ноги. Отработать с психологом, кому-то нужна гуманитарная поддержка, кому-то просто не хватает живого общения».

Серия семинаров от волонтеров «Сердца Севастополя» призвана создать сеть активистов, которые смогут выявить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и помочь им, сохранив для них семью и родителей. Ведь часто мамы, сталкиваясь с трудностями, просто не знают, куда обратиться за помощью. Первый семинар пройдет уже 29-го ноября: в 12.00 волонтеры приедут в село Передовое, а в 15.40 встретятся с неравнодушными жителями в селе Родном. Позже активисты проведут информационную работу в каждом районе и муниципальном образовании Севастополя.

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА, руководитель благотворительного фонда «Сердце Севастополя»: «Эти выездные семинары проводим, прежде всего, не для женщин, которые попали в группу социального риска, а для неравнодушных граждан, которые искренне переживают, как будет развиваться наше общество, и которые искренне хотят его поменять. Мы им будем объяснять, как поступать в таких ситуациях, потому что громадное количество людей хочет помочь, но они не знают, как».

Для подготовки проекта при поддержке городского Правительства фонд «Сердце Севастополя» получил миллион рублей. На эти деньги волонтеры прошли обучение по профилактике социального сиротства в Санкт-Петербурге и Казани, и теперь готовы поделиться своими знаниями со всеми севастопольцами.

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА, руководитель благотворительного фонда «Сердце Севастополя»: «Также мы приглашаем к сотрудничеству глав муниципальных образований, потому что, как написано в Библии, «чужих детей не бывает». Это проблема современного общества, которую нельзя игнорировать, нельзя закрывать глаза, нужно консолидироваться всем вместе и максимально консолидироваться и максимально работать над решением этой проблемы».