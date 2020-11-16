Семья с двумя детьми заблудилась вечером на горе Аю-Даг

Спасатели эвакуировали с Аю-Дага семейную пару с двумя детьми, которые заблудились накануне вечером, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Крымчанка получила ожоги 50% тела в результате хлопка газа Выяснилось, что четверо туристов, среди которых двое — дети 9 и 11 лет — не успели спуститься с Медведь-горы до темноты. Они были без фонарей и сбились с тропы.

Спасатели обнаружили граждан в течение полутора часа. У туристов не пропала мобильная связь, и они по телефону объяснили свое местонахождение.