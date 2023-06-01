Семья просит каждый день. Сырный суп с фрикадельками: рецепт, который заходит всем

Родиной фрикаделек считается Древняя Персия, поскольку жители обожали круглые мясные шарики. Только название у них было другое – кюфта.

Широкое распространение блюдо получило после трансформации рецепта итальянцами и изобретения рудиментальной мельницы, то есть, мясорубки. Первый официальный рецепт фрикаделек был заявлен в кулинарной книги итальянца Пеллегрино Артузи.

Сегодня мы приготовим сырный суп с фрикадельками, которым можно угощать семью каждый день!

Ингредиенты:

мясо — 350 гр;

картофель — 4-5 шт;

плавленые сырки — 2 шт;

яйцо — шт;

морковь — шт;

лук — 2 шт;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 2 литра;

соль;

перец.

Приготовление:

Пропускаем через мясорубку 350 гр мяса, а также одну луковицу. Перекладываем фарш в глубокую миску и разбиваем одно куриное яйцо. Пропускаем через пресс два зубчика чеснока и добавляем к остальным ингредиентам. Солим, перчим по вкусу.

Замешиваем фарш сначала столовой ложкой, а затем руками. Отставляем в сторону.

Берём оставшуюся луковицу и нарезаем на мелкие кубики. Морковь натираем на крупной тёрке. Почищенный картофель также нарезаем на кубики. Для плавленых сырков используем мелкую терку.

В кастрюлю наливаем два литра воды и ставим на плиту. Кладем картофель и дожидаемся закипания.

Делаем фрикадельки. Для этого потребуется взять 20 гр фарша и сформировать шарик. Готовые изделия кладем в кипящую воду.

Если образовывается пена, избавляемся от нее с помощью столовой ложки. Готовим 10-15 минут.

Для зажарки отправляем лук на плиту. Когда лук станет прозрачным, добавляем морковь и соль. Готовую зажарку перекладываем в суп.

В конце добавляем плавленые сырки, накрываем кастрюлю крышкой и готовим еще 10 минут. По необходимости перчим и солим.

Суп готов! Можете радовать семью!