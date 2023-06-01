Семья просит каждый день. Сырный суп с фрикадельками: рецепт, который заходит всем

Родиной фрикаделек считается Древняя Персия, поскольку жители обожали круглые мясные шарики. Только название у них было другое – кюфта.
Широкое распространение блюдо получило после трансформации рецепта итальянцами и изобретения рудиментальной мельницы, то есть, мясорубки. Первый официальный рецепт фрикаделек был заявлен в кулинарной книги итальянца Пеллегрино Артузи.
Сегодня мы приготовим сырный суп с фрикадельками, которым можно угощать семью каждый день!
Ингредиенты:
- мясо — 350 гр;
- картофель — 4-5 шт;
- плавленые сырки — 2 шт;
- яйцо — шт;
- морковь — шт;
- лук — 2 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- вода — 2 литра;
- соль;
- перец.
Приготовление:
Пропускаем через мясорубку 350 гр мяса, а также одну луковицу. Перекладываем фарш в глубокую миску и разбиваем одно куриное яйцо. Пропускаем через пресс два зубчика чеснока и добавляем к остальным ингредиентам. Солим, перчим по вкусу.
Замешиваем фарш сначала столовой ложкой, а затем руками. Отставляем в сторону.
Берём оставшуюся луковицу и нарезаем на мелкие кубики. Морковь натираем на крупной тёрке. Почищенный картофель также нарезаем на кубики. Для плавленых сырков используем мелкую терку.
В кастрюлю наливаем два литра воды и ставим на плиту. Кладем картофель и дожидаемся закипания.
Делаем фрикадельки. Для этого потребуется взять 20 гр фарша и сформировать шарик. Готовые изделия кладем в кипящую воду.
Если образовывается пена, избавляемся от нее с помощью столовой ложки. Готовим 10-15 минут.
Для зажарки отправляем лук на плиту. Когда лук станет прозрачным, добавляем морковь и соль. Готовую зажарку перекладываем в суп.
В конце добавляем плавленые сырки, накрываем кастрюлю крышкой и готовим еще 10 минут. По необходимости перчим и солим.
Суп готов! Можете радовать семью!