Сенатор Алтабаева провела приём граждан по вопросам здравоохранения

Проблемы севастопольского здравоохранения и трудности, с которыми приходится сталкиваться жителям нашего города при обращении за медицинской помощью. Эти темы стали главными на приёме граждан сенатором Российской Федерации Екатериной Алтабаевой. Встречи проходили 8 сентября.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Чаще люди звонят, излагают свои просьбы. Если это возможно – даём сразу устные консультации. Если нужно поработать с этим обращением – делаем это и потом перезваниваем. Накануне этого приема такие обращения были. Большая часть обращений – это система здравоохранения и её функционирование в особых условиях пандемии по COVID».

Севастопольцы недовольны тем, как работает система записи к врачам – по их словам, вовремя попасть к узким специалистам сейчас практически невозможно. Кроме проблем в сфере оказания медицинских услуг, люди озвучивали и другие, волнующие их, социальные вопросы. Сделать это они могли как по телефону, так и посетив приёмную лично

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Вопросы социального обеспечения, пенсии. Нет ни одного приёма, где вопросы бы эти от людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, не поднимались».

Обращения вместе с заявлениями, после рассмотрения сенатором, будут переданы в органы обеспечения и здравоохранения, на основе поступивших жалоб будут рассматриваться варианты комплексного разрешения накопившихся проблем.