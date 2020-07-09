Сенатор Алтабаева рассказала о важных для севастопольцев законах, одобренных Советом Федерации

На пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ, которое состоялось 8 июля, было рассмотрено и одобрено более 20 законов. Сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева рассказала о тех, которые касаются граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, и защищают права людей. Об этом она написала на своих страницах в социальных сетях.

1. Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Нормами данного закона усиливается защита прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, в частности:

— устанавливается возможность использования средств компенсационного фонда для выплаты возмещения гражданам – участникам строительства вне зависимости от уплаты застройщиком обязательных отчислений в компенсационный фонд;

— механизмы защиты участников строительства, предусмотренные законодательством о долевом строительстве, распространяются на членов жилищно-строительных кооперативов;

— устанавливаются основания исключения проблемных объектов из единого реестра проблемных объектов;

— прописывается порядок возврата средств (части средств) материнского (семейного) капитала со счета эскроу на счет Пенсионного фонда при расторжении договора участия в долевом строительстве;

— устанавливается возможность получения застройщиками разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае отклонения площади такого объекта, указанной в техническом плане, не более чем на 5% от площади, указанной в проектной документации или разрешении на строительство.

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации».

Федеральным законом вносятся изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которыми устанавливается правовой механизм, обеспечивающий сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем, кто приобретает право на данную гарантию после завершения ликвидации организации.

Уточняется порядок выплаты работодателями выходных пособий, а также выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации.

Все выплаты, полагающиеся работнику при ликвидации организации, должны быть произведены в полном объеме, в том числе, до истечения периода трудоустройства, до завершения ликвидации организации в соответствии с гражданским законодательством.

3. Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (об установлении пониженных тарифов страховых взносов участникам СЭЗ).

Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города Севастополя была создана 1 января 2015 года. Согласно действующему налоговому законодательству участники СЭЗ, получившие такой статус через три года после ее создания (то есть, после 1 января 2018 года) теряют право на применение пониженных тарифов страховых взносов. Принятый закон устанавливает пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% и для тех организаций, индивидуальных предпринимателей, которые получили статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года. Документом установлены условия применения указанных тарифов и их предельный срок.

4. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 5 и 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации».

В соответствии с этим законом Правительство РФ должно утвердить положения о взаимодействии федеральных, а также субъектовых органов исполнительной власти и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море. Это повысит эффективность спасения и поиска людей.

5. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

Этим документом совершенствуется процедура получения российского гражданства. По упрощённому порядку (без соблюдения условия о сроке проживания) гражданство смогут получить иностранные гражданине, проживающие в России и имеющие дееспособных сына или дочь старше 18-ти лет и являющихся гражданами России. Заявления законных представителей детей, достигших совершеннолетия в период рассмотрения заявления о получении ими гражданства РФ, тоже становятся основаниями для применения упрощённой процедуры. При этом, в отношении всех иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих российское гражданство, будут проводить обязательную дактилоскопическую регистрацию.