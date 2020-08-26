Сенатор Екатерина Алтабаева присоединилась акции «Собери ребёнка в школу»

Сенатор Екатерина Алтабаева присоединилась ко Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу». 26 августа дети из севастопольских семей получили в подарок ранцы, школьные принадлежности и книги, которые пригодятся им в процессе обучения.

Екатерина Алтабаева поздравила детей и их родителей с наступающим Днём знаний. Сенатор подчеркнула, что День знаний с особенным чувством и трепетом ждут первоклассники .Она пожелала всем ребятам успехов в учёбе.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации:

«Ребята, которые ко мне сегодня пришли – это ребята которых я хорошо и давно знаю. Они все живут на втором мажоритарном округе, и я в течении многих лет общаюсь с их родителями и с ними. Тогда, когда приезжала на округ. У них у каждого своя история. И есть, особенно, Дима, который идёт в первый класс – я невероятно счастлива. Они с мамой прошли серьёзный путь испытаний прежде чем он смог пойти в первый класс. Он наконец здоров, я надеюсь всё будет у него хорошо. Так что ребята разные, но все они наши замечательные севастопольцы».

Ребята получили особый подарок – Дневник севастопольского школьника. В нём – история города и людей, неразрывно связанная веками. Много лет Дневник учит юных севастопольцев подлинной истории родного края и помогает растить настоящих патриотов. Каждый день можно не только записывать домашнее задание, но и лучше узнавать любимый город. Вид и смысловое наполнение дневника никогда не повторяется.

«Мне очень хочется поздравить вас с наступающим учебным годом и пожелать, чтобы в этих дневниках у вас были только самые отличные оценки»

Екатерина Алтабаева рассказала: в этот раз Дневник севастопольского школьника посвящён живописи.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации:

«Он, прежде всего, посвящён художникам, которые писали Севастополь в разное время. Начиная от основания города и заканчивая, буквально, сегодняшним днём. И поэтому, естественно, рассказ о каждом из творцов, ну и самый главный герой нашего дневника – это, конечно, город Севастополь, который прекрасен во все времена года, во все периоды истории».