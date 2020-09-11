Сенатор Екатерина Алтабаева проголосовала на выборах губернатора Севастополя

Три дня в Севастополе будут работать 180 постоянных избирательных участков, все они открылись и готовы к приёму граждан. В первый же день голосования на один из участков, расположенный в школе №19, вместе с семьёй пришла сенатор Екатерина Алтабаева.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Я хотела бы попросить всех севастопольцев, тех, кто внесены в избирательные списки, кто является избирателем в Севастополе, обязательно свою гражданскую позицию выразить в том, чтобы прийти на избирательные участки. потому что мы все любим критиковать власть, но давайте что-то сделаем для того, чтобы власть состоялась. А это так не много – просто взять свой паспорт, прийти на избирательный участок и сделать тот выбор, который вы считаете нужным».

Екатерина Борисовна не озвучила кандидата, за которого отдала голос, однако, призналась, что выбирая, думала о том, кто сможет сделать Севастополь лучше, а его жителей – счастливее.

ЕКАТЕРИНА АЛТАБАЕВА, сенатор Российской Федерации: «Я думаю, что все севастопольцы руководствуются одним и тем же – они хотят светлого будущего для нашего города. А для того, чтобы оно состоялось, нужно каждому проявить активную гражданскую позицию. Ваш выбор, безусловно – гарантия будущего Севастополя».

Сенатор выразила надежду, что после выборов в правительстве города установится слаженная команда, которая сможет реализовать смелые и масштабные планы, а также решить проблемы, долгое время существующие в Севастополе. Среди них, например, долгожданные очистные сооружения, медицинский кластер, новые школы и детские сады и многое другое.

На избирательном участке №154 зарегистрировано почти 2800 человек. Председатель Юлия Лисавцова надеется, что за 3 дня голосования свой выбор здесь сделают, как минимум, 70% избирателей. Среди них и те, кто оформил заявления на выездное голосование. Таких в этом году довольно много – только в первый день голосования около 100 человек.

ЮЛИЯ ЛИСАВЦОВА, председатель участковой избирательной комиссии №154: «Все помещения работают группы – называется придомовое голосование. Это большие дворы. Выносим материал, оборудование и переносные ящики. Члены комиссии, наблюдатели работают. Потом у нас до 2 часов проходило голосование по предприятиям. Предприятия оформляли заявки, и выездная комиссия с наблюдателями ездили на предприятия. Сейчас голосование вне помещения – это именно поквартирно».

Юлия Лисавцова рассказывает, многих избирателей уже знают в лицо – из года в год люди активно проявляют свою гражданскую позицию.

АЛЕКСАНДР БУХГАМЕР, избиратель: «Это, я думаю, весомый такой момент, на который должен прийти каждый житель этого города, проголосовать за свой выбор, за кого считает нужным. Ну и в связи со всей этой пандемией, рад, что ничто не перестало работать, всё-таки выборы как должны были, так и состоялись».

Все избирательные участки города оборудованы необходимыми средствами защиты. На входе дежурит сотрудник с термометром, всем желающим выдают маску и обрабатывают руки антисептиком.

София Драговоз, Маргарита Борисенко, Юрий Реутин, «Севинформбюро»