Сенатор от Крыма осудила киевскую ноту протеста из-за парада Победы в республике

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Симферополь, 25 июня. Крыминформ. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди осудила ноту протеста, направленную Киевом российскому руководству из-за проведения парада Победы в республике «без согласования с украинской стороной». Об этом она сообщила телеканалу RT.

«Украиной в очередной раз избрана неверная политическая тональность. Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение… Мы видели, сколько счастливых людей вышли на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю», – отметила Ковитиди.

Она добавила, что 75-летие Победы «объединяет всё человечество во имя мира и недопущения подобных трагедий».

Сенатор напомнила, что уроки истории необходимо усваивать, и «политики на Украине должны это осознать».

Ранее Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов Победы в Крыму без согласования с украинской стороной. В МИД Украины их оценили как «продолжение Россией политики милитаризации Крыма, которая представляет серьёзную угрозу европейской безопасности».