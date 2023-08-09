Рецепты Сэндвич с яйцом – идеальный завтрак во время диеты По Admin - 9 августа, 2023 0 36 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Завтрак – один из самых главных приемов пищи. Он не только насыщает организм, но задает тон на весь день. Чтобы начать его правильно, предлагаем рецепт сэндвича с яйцом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сэндвич с яйцом – отличный вариант, чтобы начать утро с полезной и сытной пищи. Такой вкусный и полезный завтрак не только сохранит фигуру, но и принесет большую пользу организму. Читайте также Для летних вечеров: салат с куриными стрипсами, грушей и творогом По желанию, к сэндвичу можно добавить немного ветчины или приготовить овощной салат. Рецепт диетического сэндвича с яйцом Время: 20 минут Порции: 1 Ингредиенты: – 2 отварных яйца; – 1 спелый авокадо; – 1 чайная ложка горчицы; – сок половины лимона; – соль; – черный молотый перец; – 30 граммов крем-сыра; – хлеб; – листья шпината; – 2 кусочка твердого сыра. Приготовление: В миску добавляем отварные яйца, очищенное авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-творог. Разминаем массу вилкой. На хлеб выкладываем кусок сыра, после – начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а затем кладем сверху еще один ломтик хлеба. Жарим сэндвич на сковороде до готовности. Перед подачей разрезаем пополам и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить горячую закуску из персиков и голубого сыра. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Тонкие блины без молока – рецепт на водеТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниАбрикосовый пирог по-новому: рецепт французской бабушкиЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери