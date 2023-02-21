Септик Лидер — надежное и высококачественное решение для очистки сточных вод на даче, загородном доме или коттедже. Он относится к категории автономных очистных сооружений и может обрабатывать стоки от нескольких человек, что делает его идеальным выбором для маленьких и средних домов. Рекомендуем вам купить септик Лидер у компании Септик-Сити, в каталоге выбрать можно в одной из 36 модификаций производительностью от 400 до 2500 литров с 4-х или 6-ти ступенчатой системой биологической очистки.

Одним из главных преимуществ септика Лидер является его конструкция. Это трехкамерный септик, выполненный из полипропилена — материала, который является стойким к коррозии и химическим веществам. Каждая камера имеет свою функцию, которая обеспечивает максимальную очистку сточных вод.

Первая камера — предварительный отстойник, где твердые вещества оседают на дно и превращаются в ил. Вторая камера — это активная зона, где бактерии-денитрификаторы и аэробные бактерии обрабатывают остатки жира, белков и углеводов, превращая их в более простые соединения. Третья камера — это отстойник, где происходит окончательная очистка сточных вод от взвешенных частиц и органических веществ.

Другое преимущество септика Лидер — это низкий уровень шума и отсутствие запаха. Бактерии-очистители работают бесшумно, а крышка септика надежно защищает от проникновения внешних запахов. Это делает септик Лидер идеальным выбором для тех, кто желает установить септик на приусадебном участке.

Септик Лидер также очень прост в эксплуатации. Он не требует специальных навыков для установки и обслуживания, и может работать без простоев на протяжении длительного времени. Регулярное обслуживание, такое как очистка, проверка уровня и добавление биологически активных препаратов, поможет поддерживать высокую эффективность септика на долгое время.

Кроме того, септик Лидер имеет долгий срок эксплуатации и низкие эксплуатационные расходы. Он не нуждается в электрическом снабжении.