Сергей Аксёнов доложил Президенту о ходе ликвидации последствий ливней в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксёнов доложил о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Крыму в ходе совещания с членами Правительства России в режиме ВКС. Открывая заседание, Президент поднял тему сложившихся ситуаций с паводками в регионе и заслушал доклад профильных министров и главы Крыма о положении дел в Республике.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Сегодня главная задача – уборка, откачка воды из подвалов. Крайний срок у нас там – 27, может быть, для гражданских организаций – 28 июня. Мы закончим эту работу полностью. Ну и конечно, основной момент – определение ущерба. Сегодня работает 34 межведомственные группы. На 9:00 23 июня у нас подано и составлено 755 актов повреждения имущества. Работа в этом направлении продолжается. Скорее всего, эту работу мы закончим тоже 28 июня»

На данный момент заявления в связи с нанесением ущерба стихией подали более 660 предпринимателей из Ялты и Керчи. Идёт расчёт сумм для выплаты компенсации. По распоряжению Владимира Путина, к работе, связанной с оценкой ущерба и организацией восстановления объектов, присоединится вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин. Предложения по восстановлению инфраструктуры в регионе Сергей Аксёнов намерен в высший исполнительный орган страны до 28 июня.