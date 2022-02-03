Сергей Аксенов назначил и.о. министра жилищной политики Крыма

Глава РК Сергей Аксенов назначил и.о. министра жилищной политики республики. Указ опубликован на правительственном портале Крыма.

Роман Тихончук объяснил свое решение уйти с поста мэра Евпатории «Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на Дивинчукову Ирину Александровну, заместителя министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым», – уточняется в тексте.

Напомним, что министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма было образовано после ликвидации Службы строительного надзора республики.