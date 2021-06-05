Сергей Аксенов поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие Симферополя

В День города глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие и процветание Симферополя.

«Город-собиратель», «город пользы», Симферополь был, есть и будет родным домом для представителей многих народов. Его история неразрывно связана с историей России», – написал Сергей Аксенов на личной странице в соцсети «Facebook».

Он отметил, что город гармонично сочетает в себе историческое наследие и современность, является важным экономическим и культурным центром юга России. За последние годы решены многие проблемы, которые копились годами, проводится модернизация инфраструктуры, здравоохранения, образования, ЖКХ и других сфер.