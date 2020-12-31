Сергей Аксенов поздравил крымчан с наступающим Новым годом

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем новогоднем видео поздравлении отметил, что 2020 год был тяжелым и, при этом, сыграл «объединяющую роль» в жизни крымчан.

«При всех испытаниях, которые принес нам 2020 год, в нем было одно главное достоинство: он еще раз показал нам силу и ценность главного единства: за год мы прошли большой путь, многого достигли. Наибольшие успехи достигнуты там, где власть и общественность действовали вместе, максимально объединяли свои усилия», – сказал Аксёнов.

Пандемию COVID-19 и видодефицит глава РК назвал самым серьезным испытанием для крымчан.