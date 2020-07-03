Сергей Аксёнов поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 84-летию со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба Главы РК

В приветственном слове Глава республики поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником и выразил слова благодарности. «Вы успешно выполняете важные и ответственные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению травматизма и смертности на дорогах. От вашей ответственности и профессионализма во многом зависит самое ценное – жизнь и здоровье людей. Ваша нелегкая работа требует мужества, самоотверженности и высокого профессионализма, честности и принципиальности, уважительного отношения ко всем участникам дорожного движения», – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что перед сотрудниками Госавтоинспекции стоят масштабные задачи по снижению аварийности на дорогах. «Вы успешно справляетесь с задачами, которые ставит перед вами Президент РФ Владимир Путин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Но в Крыму нужно еще многое сделать с точки зрения повышения дорожной безопасности. В частности, это касается и установки системы видеофиксации нарушений на дорогах, приведение их в нормативное состояние. Уверен, что с вашей помощью выполним все задачи», — добавил глава республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов особо отметил, что в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на плечи сотрудников ГИБДД легла большая дополнительная нагрузка и ответственность. «Вы внесли существенный вклад в общее дело, что позволило удержать ситуацию под контролем. Сотрудники ГИБДД контролировали все въездные дороги на территории Республики Крым. Также благодарю за обеспечение безопасности дорожного движения в ходе проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ. Спасибо вам за самоотверженный труд и преданность делу! Желаю успехов в вашей нелёгкой службе, здоровья, благополучия и успехов в работе на благо Отечества!», — заключил Глава республики.

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды. Также в ходе мероприятия сотрудников Госавтоинспекции наградили первый заместитель председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс и министр внутренних дел по Республике Крым Павел Каранда.

Также Сергей Аксёнов осмотрел территорию здания Государственной инспекции безопасности дорожного движения.