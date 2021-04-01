Сергей Аксенов уволил главу Госкомрегистра Крыма Александра Спиридонова

Председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов снят с должности. Указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

В финал конкурса на главу Симферополя вышли Демидов и Шумилин «Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта», – уточняется в документе.

Напомним, что в четверг утром он разместил видеообращение на своей странице в Facebook, в котором сообщил о своей отставке. Он рассказал подписчикам, что переходит на «иное направление общественно-политической деятельности».