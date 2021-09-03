Сергей Назаров и Михаил Развожаев обсудили привлечение инвестиций в Севастополь

Вопросы привлечения внебюджетных инвестиций в основной капитал региона обсудил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Совещание проводилось в закрытом от прессы формате, о чём шла речь сообщили в пресс-службе Правительства города.

Напомним, Президент России Владимир Путин дал поручение привлечь 200 млрд рублей инвестиций в экономику Севастополя до 2025 года.

«Привлечение частных инвестиций в Крым – задача непростая и требует координации. Предварительно обсуждался вопрос, каким образом организовать эту работу. Создан межведомственный коллегиальный орган, куда входят все федеральные органы исполнительной власти. Исходя из тех задач, которые будут стоять, подготовлена дорожная карта», – сообщил заместитель министра экономического развития.

Как уточнили в пресс-службе исполнительного органа власти, в ходе заседания чиновники рассмотрели приоритетные пилотные проекты в жилищном строительстве, сельском хозяйстве, туризме, IT и промышленности. Сергею Назарову показали проекты, которые находятся в высокой степени проработки, и реализация которых может начаться уже в следующем году.

Кроме того, речь шла о том, что нужно создать систему мониторинга для отслеживания исполнения обязательств по инвестиционным проектам. В планах сформировать электронную платформу для проверки статуса работ, чтобы не допускать отклонения от графика реализации проектов. Доступ к системе будет предоставлен инвесторам, заказчикам, органам исполнительной власти и контрольным органам.

«Сегодня важная задача — «приземлить» намерения инвесторов и понять, что для реализации проекта всего достаточно. Кроме этого, каждый проект должен отвечать стратегическим приоритетам Севастополя. Государство много вложило и вкладывает в инфраструктуру города. Мы имеем хороший потенциал, теперь важно, чтобы частные инвесторы подключились к развитию экономики города, а власть в этом помогала», — отметил на совещании Михаил Развожаев.

Также на совещаниях обсуждались возможности расширения работы банков, механизмы льготного кредитования и формирование новых банковских продуктов для потенциальных инвесторов.