Номер 309 – турецкий сериал

Данный сериал может быть самым интересным и увлекательным среди всех выпущенных турецких сериалов. Он очень интригующий и запоминающийся. В главных ролях – Лале и Онур, которые отлично смотрятся вместе на кинематографической пленке. Сюжет сериал рассказывает зрителю о том, как якобы будущий муж бросил свою будущую невесту Лале прям перед свадьбой и испарился, а она просто на просто перестала верить в любовь. Ее сердце замерзло навеки. Но благодаря своей маме, которая постоянно ее мотивировала идти на свидания с парнями, все-таки изменили отношение девушки к будущим отношениям, забыв неудачные прошлые. И вот на одном из них она встретит Онура. Сериалы онлайн на allserial.org вы можете смотреть бесплатно и в хорошем качестве.

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Почему женщины смотрят сериалы?

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