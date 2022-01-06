Сертификация соответствия качества

Как определить, необходима ли сертификация?

Сегодня отличают обязательную и добровольную сертификацию продукции. Обязательной подвержены товары, входящие в перечень продукции, подлежащей неотъемлимой сертификации и декларированию соответствия. Необходимо не забывать, что изменения в данный документ вносятся каждый год, благодаря этому приходится следить за его актуальностью. Важной в этой отрасли являются знания по 1с-Битрикс, рекомендуем перейти на сайт и пройти обучение.

Дабы выяснить, необходима ли сертификация, нужно установить номер вида продукции по ОКП. Потом необходимо проверить наличие подобранного номера ОКП в едином списке продукции, подлежащей неотъемлимой сертификации. Если вы нашли собственную продукцию в перечне, то вы гарантированно должны провести сертифицирование собственного товара. Без сертификации его продажа и экспорт являются незаконными.

Если вашего товара нет в этом каталоге, следует проверять его наличие в едином списке продукции, доказательство соответствия которой выполняется в форме принятия декларации про соответствие. Продукция из данного списка подлежит обязательному декларированию.

Если вашей продукции нет в двоих документах, это значит, что нет надобности в неотъемлимой сертификации и декларировании. В этом случае вы можете не проводить сертифицирование продукции или провести добровольную сертификацию.

Зачем необходима добровольная сертификация продукции?

Сертификация — трудный процесс, требующий финансовых затрат изготовителя. Так чего же в наши дни предприятия очень часто обращаются за добровольной сертификацией собственной продукции?

А дело все в том, что сертифицированный товар владеет следующими конкурентными хорошими качествами если сравнивать с аналогами: