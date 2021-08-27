Сеть опутает полуостров. Даже в отдалённых уголках Крыма будет Интернет

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 33. АиФ-Крым №33 18/08/2021 Сюжет Большие перемены

Прошлый год показал, насколько необходим нам Интернет. Школьникам в период самоизоляции и дистанционной учёбы он требовался, чтобы получать и отправлять задания, контактировать с учителями. Многие взрослые перешли на дистанционную работу. Учреждения принимали посетителей онлайн и в таком режиме решали срочные вопросы.

Для всех и каждого

В общем, Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. По официальным данным, 82% крымчан имеют доступ ко всемирной Сети. При этом на полуострове есть социально значимые объекты — в основном, в сельской местности: фельдшерско-акушерские пункты, дома культуры, пожарные части, участковые пункты полиции, школы, администрации сельских поселений, которые до сих пор лишены этого блага цивилизации. Но в ближайшие годы, благодаря региональному проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», Интернет появится в самых маленьких и отдалённых сёлах и посёлках полуострова.

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