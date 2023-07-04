Сеты для большой и дружной компании

Когда планируется вечеринка или посиделки с друзьями, нужно выбрать угощение. Важно, чтобы оно было вкусным, сытным и нравилось всем без исключения, чтобы никто не остался голодным. Готовить самому, в таких случаях, слишком хлопотно и не совсем удобно, даже тем, кто любит подолгу стоять у плиты. Выгоднее заказать готовые угощения с доставкой.

Популярное предложение для компании – суши сет, который непременно понравится ценителям японской кухни. Это блюдо давно перестало быть экзотическим, многие в нашей стране его любят и охотно покупают. Заказать сет роллов для дружеских посиделок – то, что нужно, ведь они рассчитаны на много человек. Чтобы было вкусно, стоит выбрать угощение из меню ресторана «Фарфор».

Почему выгодно заказывать сет

Когда собирается компания друзей, хозяину или организатору вечеринки нужно всем угодить. Это нелегко, ведь вкусы у каждого свои – одним, например, не нравится еда с сырыми ингредиентами, другие не едят мяса, третьи требовательны к вкусу и начинке. Суши станут идеальным выбором для любого гурмана, ведь их можно готовить по-разному, но так, чтобы получалось неизменно на все сто.

В ресторане «Фарфор» предлагают, как классические, так и оригинальные авторские рецепты в большом разнообразии. Диетическими, например, считаются роллы с овощами и сливочным сыром, ведь в них нет ничего жареного или жирного. В некоторые разновидности добавляют мясо, морепродукты, обработанную или сырую рыбу. Потому в наборе каждый найдет то, что ему понравится.

Какие сеты можно заказать

Выбор в ресторане «Фарфор» очень большой, остается только ознакомиться с составом каждого предложения и сделать заказ. Среди хитовых, самых популярных в каталоге рецептов – следующие:

Гурман. Включает: Калифорнию с лососем, классическую Филадельфию и другие роллы, в том числе с сырыми ингредиентами;

Ходовой. Включает 32 кусочка, среди популярных роллов в нем – Темпурный запеченный Цезарь;

Окинава. Понравится поклонникам диетической закуски, так как включает роллы с огурцом, лососем, Филадельфию лайт и другие;

Корпоратив. Очень большой сет из 88 кусочков, отлично подходит для мероприятия на большое количество человек.

С помощью сортировки в каталоге можно выбрать сеты с только запеченными роллами, с Филадельфией, острые и так далее.