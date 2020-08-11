Севастополь дорого заплатит за мечту о дворцах и театрах

Фото: севархитектура.рф

Около 60 миллионов рублей заплатит Севастополь за несуществующие проекты спортивного дворца, двух театров и детской поликлиники. При прежнем губернаторе Дмитрии Овсянникове была оплачена только часть выполненных и принятых по актам работ. Как выяснила редакция НТС, решения судов по искам подрядчиков о взыскании задолженности на десятки миллионов уже вынесены.

Так, ООО «СМУ-прогресс» (Москва) получит 12,3 миллиона рублей за работы по проектированию спортивного дворца с ледовой ареной в районе 7 км. Работы не были закончены, контракт расторгнут в апреле прошлого года. Сумма задолженности, с учетом аванса и частичной оплаты,составила свыше 6 миллионов рублей. Теперь эти долги необходимо выплатить из бюджета города. Правительство Севастополя обжаловало решение суда во всех инстанциях, но безуспешно.

Этот же московский проектировщик получит свыше 16 миллионов рублей за незаконченный проект детской поликлиники в Стрелецкой бухте. Из них уже выплачено 7 миллионов рублей, решение о взыскании задолженности в сумме 9,2 миллиона рублей вынесено судом на днях.

Давняя мечта о двух новых театрах — для юных зрителей и для танцоров — тоже не принесла ничего, кроме долгов. Контракты на проектирование двух объектов получило ООО «МВ-проект». Стоимость работ составила 31 и 39 миллионов соответственно.

Подрядчик из Москвы так и не смог закончить проектирование, но Дирекция капстроя подписала промежуточные акты приемки работ. Всего за два незавершенных проекта необходимо заплатить около 30 миллионов рублей.

Так, по проекту Театра танца работы выполнены на сумму 13, 3 миллиона рублей. При губернаторе Овсянникове правительство заплатило только половину. Остальное бюджету города предстоит заплатить по решению суда.

Еще больше долг за работы по проекту Театра юного зрителя.

При сумме контракта в 39 миллионов рублей, подрядчик выполнил работы на 16,3 миллионов, из них выплачено только 3,5 миллиона. Решение суда о взыскании 12,8 миллионов принято в конце июля.

Почему суды встают на сторону подрядчиков? Потому что в ходе процессов выясняется, что контракты не были исполнены по вине заказчика.

Департамент капитального строительства не смог организовать ни получение техусловий, ни согласование предельной стоимости объекта, ни прохождение госэкпертизы. Но подрядчик часть работ по контракту выполнил, а капстрой принял их, подписав акты.

И за это «опережающее проектирование» Овсянникова бюджет Севастополя будет расплачиваться не один год — исков подрядчиков, решения по которым пока не вынесены, еще очень много.

Есть ли надежда, что проектирование детской поликлиники и новых зданий для севастопольских театров начнется заново? Мы направили в Департамент капитального строительства запрос, чтобы выяснить дальнейшую судьбу этих объектов.

Лариса Петренко