Севастополь, Феодосия и Керчь попали в топ-10 городов для патриотического туризма

Опрос проводил портал бронирования жилья

Фото: пресс-служба правительства РК

Россияне выбрали 10 городов, в которых можно испытать гордость за родную страну. Опрос среди российских туристов провели в соцсетях эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Лучшим городом для патриотического туризма оказался Севастополь, за него проголосовали 39,33 % участвовавших. На втором месте — северная столица России, на третьем — Новороссийск.

Так же в десятку вошли Феодосия, набравшая 3.33 % голосов, и Керчь — за нее проголосовали 4.67 %.