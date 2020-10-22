Севастополь готов к отопительному сезону – Горхоз

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Обещания к зиме: исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя заверил, что город готов к отопительному сезону и к гололёду. Глава Горхоза рассказал, когда в квартирах севастопольцев станет тепло.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «По нормативам, если в течение пяти дней среднесуточная температура будет ниже 8 градусов, то, соответственно, включается отопительный сезон во всём городе. То есть, пускается тепло населению, на предприятия, на социальную инфраструктуру. Что касается подготовки к отопительному сезону, все ресурсоснабжающие организации прошли стадию подготовки, проведены аварийно-восстановительные мероприятия, была промывка, опрессовка системы».

По словам Евгения Горлова, все социальные объекты Севастополя также готовы к отопительному сезону.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Мы готовы к сезону. При этом организации, которые занимаются текущим содержанием дорог и тротуаров, тоже. Приобретены специализированные смеси, подготовлен штат соответствующих сотрудников, мобильные бригады и техника, которая будет чистить наш город, если будут осадки – снег, наледь, гололёд и какие-то другие катаклизмы».