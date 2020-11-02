Севастополь готов к передаче управляющих компаний муниципальным округам

Процесс передачи управляющих компаний муниципалитетам Севастополя отработан и готов к исполнению. Об этом на аппаратном совещании Правительства города доложил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «Соответствующие письма подготовлены. Проводим инвентаризацию имущества, которое числилось на данных организациях. После этого уже процедурно переходим на передачу и распределение по муниципальным округам».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил на этой неделе провести заседание с главами севастопольских муниципалитетов, на котором в очередной раз разъяснить процедуру передачи управляющих компаний, после чего приступить к её реализации.