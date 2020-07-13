Севастополь ждёт похолодание

Фото: Алёна Назаркина

Температура воздуха в Севастополе в ближайшие дни немного понизится. Легкое похолодание продержится до конца недели, возможно усиление ветра и волнение на море. Об этом сообщает новостной портал ForPost.

Ожидается, что вторник будет самым прохладным днем за последнее время. Будет облачно и ветрено. Днем температура воздуха составит всего около +22 С.

В среду будет прохладно с раннего утра. Днём воздух прогреется до приятных +26 градусов в тени. Северо-западный ветер немного утихнет.

В четверг температура воздуха также будет комфортной, без июльской жары – +24 градуса. Кроме того, ожидается, что небо затянут облака, а направление ветра сменится на южное.

Вода в море не должна остыть, так что небольшое понижение температуры не должно помешать летнему отдыху.