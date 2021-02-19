Севастополь ждёт потепление

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Февраль принёс в Севастополь неожиданные для местных жителей морозы, однако постепенно в город будет приходить тепло.

Как сообщает новостной портал ForPost, новый циклон вместе с дождём и мокрым снегом подарил и потепление.

В субботу будет теплее, чем в предыдущие дни, хоть и пасмурно. Ожидается, что столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса. Направление ветра сменится с северного на юго-восточный.

В ночь на воскресенье, 21 февраля, синоптики прогнозируют лёгкий мороз, но днём горожан порадует солнце. К обеду температура поднимется до +5 градусов. Ветер будет совсем слабым.

Ожидается, что всю следующую неделю потепление продолжится.