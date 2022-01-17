Фото: Pixabay

Севастополь ждут ночные заморозки и мокрый снег. Прогноз погоды на ближайшую неделю опубликовал новостной портал ForPost.

В понедельник ожидается пасмурная погода. К середине дня столбик термометра поднимется до +6 градусов. К вечеру ветер усилится, его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Дождь во вторник к обеду сменится мокрым снегом. К середине дня температура воздуха упадёт до 0 градусов, ожидается сильный ветер. Будьте осторожны – на дорогах возможен гололёд.

В среду ожидается мороз и сильный северный ветер, температура днём составит -3.

Ночью в четверг снова возможен снег, однако направление ветра поменяется, и это принесёт потепление. В полдень термометр покажет +8 градусов, небо ненадолго прояснится. К вечеру ожидается усиление ветра.

К концу недели погода останется промозглой – ожидаются осадки и похолодание. Температура будет изменяться в диапазоне от -2 до +3 градусов, возможен снег.