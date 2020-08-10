Севастополь ждут три жарких дня

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Похолодание в Севастополе откладывается, ближайшие три дня будут жаркими. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Температура воздуха в понедельник, 10 августа, к полудню поднимется до +32 градусов. Небо будет ясным, но после полудня будет облачно, восточный ветер усилится.

Во вторник, 11 августа, уже в 9 часов температура воздуха будет около 30 градусов, к полудню станет ещё жарче, +32 градуса. Также будет ощутимый северо-западный ветер.

В среду, 12 августа, жителей и гостей города ожидает чистое небо, северо-западный ветер и температура в тени +30 градусов.

В четверг, 13 августа, ртутный столбик термометра будет медленно ползти вниз. В полдень ожидаются приятные +26 градусов и ясное небо. Северо-западный ветер усилится. Кстати, 13 августа будут идеальные условия, чтобы понаблюдать Венеру. Она будет настолько яркой, что её будет видно даже днём.