Севастополь меняет подход к контролю долевого строительства

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В Севастополе усилят контроль за долевым строительством. Департамент капитального строительства города выступил с инициативой по пересмотру регламента, согласно которому ответственные лица будут следить за ходом работ на подобных объектах.

ЕВГЕНИЙ БОДЯКИН, исполняющий обязанности директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Основным нововведением является установление приоритета профилактики и предупреждения нарушений по отношению к проводимым контрольно-проверочным мероприятиям. Таким образом, будет обеспечено введение новых профилактических мероприятий, таких как информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирования и профилактический визит».

Таким образом, со слов Евгения Бодякина, ведомство намерено уйти от принципа плановых и внеплановых проверок в сторону профилактических встреч с застройщиком и дольщиками, что должно уменьшить число нарушений в данной сфере.

ЕВГЕНИЙ БОДЯКИН, исполняющий обязанности директора Департамента капитального строительства Правительства Севастополя: «Это превентивные меры, которые не позволят нарушить. Мы будем реагировать не на факты нарушений, а не допускать их ещё на этапе до таких нарушений».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил передавать собранные данные с проблемных объектов профильной комиссии по многоквартирным домам, чтобы они также работали в пользу уменьшения рисков в отрасли долевого строительства.