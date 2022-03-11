Севастополь направил 40 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Из Севастополя в Ростовскую область отправились фуры с 40 тоннами гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Предприниматели и горожане собрали для жителей соседних республик вещи, питьевую воду и продукты. Сам груз с жизненно необходимыми товарами доставит МЧС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «То, что наши предприниматели смогли предоставить. Это большая фура с 20 тоннами воды питьевой бутилированной, которая очень сейчас нужна. И ещё 10-тонный автомобиль МЧС с различными товарами и продуктами, предметами первой необходимости, которые также востребованы. Поэтому в целом сейчас порядка 20 тонн товарной гуманитарной помощи – это продукты первой необходимости и 20 тонн воды».

Помощь будет направлена в ДНР, ЛНР, а также сёла и города, которые находятся на грани гуманитарного кризиса. Сопровождать груз будут волонтёры из Севастополя. Кроме этого, в городе продолжают оказывать помощь беженцам, которые приехали в город самостоятельно. Всего в штаб «Мы – вместе» обратились 800 человек.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Продолжаем работать конечно же со сбором гуманитарной помощи и с консультационной помощью людям, которые прибывают в Севастополь самостоятельно. Это жители ЛНР и ДНР. Те, кто приезжают в Севастополь к знакомым и родственникам. Не у всех есть возможность устроить себе временное место проживания. Ребята помогают. В том числе – помогают подбирать какие-то временные квартиры, возможности расселиться».

Напомним, в воскресенье на площади Нахимова прошла акция «Своих не бросаем». Севастопольцы приносили продукты питания, средства личной гигиены и товары первой необходимости.