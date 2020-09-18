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В ближайшие несколько дней Севастополь ожидает резкое похолодание, пишет новостной портал ForPost. Ожидается, что температура воздуха резко снизится, а северный ветер усилится.

Уже сегодня ночью мы почувствуем наступление осени. Тёплые дневные +25 градусов к позднему вечеру сменятся зябкими +13. Скорость северного ветра достигнет 6,3 метров в секунду.

Погода в субботу будет прохладной. К 12 часам дня температура воздуха достигнет +18 градусов. Ожидается, что небо будет ясным.

В воскресенье, 20 сентября, будет солнечно и тепло. Днём столбик термометра достигнет отметки в +22 градуса.

Следующая неделя, как и выходные, будет нежаркой. Похоже, что осень вступает в свои права.

Во вторник, 22 сентября, в день Равноденствия, в северном полушарии нашей планеты наступит астрономическая осень.